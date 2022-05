Lars (23) uit Zwolle koopt als student verlovingsring en reis naar Nieuw-Zeeland: ‘Beste keuzes van mijn leven’

In deze rubriek vragen we, in samenwerking met studentinzwolle.nl, studenten naar hun grootste uitgaven tijdens hun studie.

Wat is jouw meest bijzondere aankoop geweest als student?

,,Eigenlijk twee dingen: een reis naar Nieuw-Zeeland en een verlovingsring. Ik ben altijd op vakantie geweest met mijn ouders en een keer op ‘zuipvakantie’ met vrienden, dus dat stelde nog niet veel voor. De reis naar Nieuw-Zeeland was een grote stap omdat je toch naar de andere kant van de wereld gaat.’’



,,Het was ook de eerste keer dat ik samen met mijn vriendin, Isa (23), op vakantie ging. Je leert heel erg om zelfstandig te zijn en we waren natuurlijk ook ineens 24/7 bij elkaar. Vanaf dat moment hadden we beiden de gedachte: ‘We hebben het echt heel leuk met elkaar’. Daarom zijn we daarna gaan samenwonen. Van het een kwam het ander en toen heb ik haar uiteindelijk ten huwelijk gevraagd. En dus een verlovingsring gehaald.’’

Hoeveel heeft deze aankoop je gekost?

,,De reis naar Nieuw-Zeeland was 1200 euro en de verlovingsring kostte 500 euro.’’

Hoe heb je dit bedrag bij elkaar gekregen?

,,Een combinatie van werken en geld opzij leggen in een beleggingsrekening. Ik werkte onder andere als orderpicker en als software-developer. De beleggingsrekening levert ook best wat op. Loon en een deel van het geld van DUO heb ik daarvoor gebruikt. Ik stop het geld wat ik niet per se nodig heb daarin, het wordt dan meer en als ik een grote aankoop doe dan haal ik het er af.’’

Sta je nog steeds achter deze aankoop?

,,Ja, dit is de beste aankoop die ik ooit gedaan heb. De aankoop van de verlovingsring was wel een hele gekke ervaring. Toen ik de winkel binnenstapte voelde ik me heel klein en bijna ‘out-of-my-league’, omdat ik volgens sommigen nog best jong ben. Het was heel spannend want je krijgt echt veel ringen te zien.’’

,,Ik moest op een gegeven moment een keuze maken tussen vijftig ringen, maar ze lijken zo allemaal op elkaar. ‘Deze is mooi, maar hij lijkt precies op de andere’, dacht ik. Ik weet dat ik de goede keus heb gemaakt, want Isa is er heel blij mee. En ik ook, qua ring maar ook het trouwen.’’

Waar spaar je op dit moment voor?

,,Een langere reis naar Nieuw-Zeeland. We willen een camper kopen en de tijd nemen om alles goed te zien. We hebben nog geen vaste planning, maar het lijkt ons ook tof om daar een periode te werken en een het leven van Nieuw-Zeeland mee te maken in plaats van een toerist te zijn. We willen een plek zoeken om een tijd te werken en te wonen. Zo hebben we het in ieder geval op dit moment in ons hoofd, maar het is allemaal nog niet concreet. Wanneer we terugkomen staat ook nog niet vast. We willen lekker ons eigen gang kunnen gaan.’’

Wat is jouw spaartip?

,,Stop geld in aandelen en laat ze zitten. Wanneer ik geld over heb dan zet ik het meteen opzij en daaruit haal je weer winst. Daarnaast heb ik een spaarrekening waar ik een bedrag op heb staan voor noodgevallen. Dat is ook een tip.’’