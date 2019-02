Leerlingen school Zwolle geschorst om kinderporno in appgroep

updateOnder leerlingen van de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle is een pornografische foto van een kind rondgegaan in WhatsApp-groepen. Dat meldt de school in een mail aan ouders. De politie is ingeschakeld en enkele leerlingen (de school wil geen aantal noemen) zijn intern geschorst wegens het delen van de foto.

De schorsing duurt een dag en houdt in dat de leerlingen niet in de klas zijn, maar elders in de school dezelfde lesstof volgen maar ook individuele begeleiding krijgen. Dat dient als straf, ,, maar vooral ook als pedagogisch signaal", aldus de school in een toelichting. Op de school geldt de regel dat je zonder toestemming van iemand geen beeld- of geluidsopnames mag delen. ,,Deze regel is er om de sociale veiligheid te borgen en kent als mogelijke maatregel een interne schorsing.”

Gisteren werd ontdekt dat er een foto circuleerde in appgroepen van en met leerlingen van de school voor voortgezet onderwijs. Het ging om een foto van een onbekend kind dat als kinderpornografisch aangemerkt kan worden, zegt de school. In overleg met de politie is besloten leerlingen te schorsen die het materiaal deelden. ‘Het delen en zelfs in bezit hebben van deze foto’s is strafbaar. Uit de gesprekken bleek dat de leerlingen de ernst van de situatie niet hebben ingezien’.

Bespreken

De school vraagt de ouders om een en ander met hun kinderen te bespreken en ervoor te zorgen dat de foto's verwijderd en zeker niet verder verspreid worden.

De afgelopen weken doken ook bij het Carmel College in Raalte en bij de Capellenborg in Wijhe pornografische foto's op in WhatsApp-groepen van leerlingen. Of het om hetzelfde materiaal gaat is niet duidelijk, zegt de school. ,,Wel hebben we berichten ontvangen dat deze beelden ook elders in het land bij kinderen op hun telefoon rondgaan via app-groepen.”