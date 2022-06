Leerlingen Thomas a Kempis College wandelen voor Virginie Kroes en haar beleeftuin in Hattem

De stichting is een initiatief van Virginie Kroes uit Hattem, die door haar dochter Petralien geïnspireerd werd voor de belevingstuin. ,,Petralien is mijn zorgkindje, zij is na 32 weken zwangerschap geboren met het Downsyndroom en een complete hartafwijking. Daarnaast wordt ze beademend als ze slaapt. Petralien is in juli 2021 geopereerd aan haar nek, ze had twee gebroken nekwervels. Na de operatie mag ze niet meer springen op haar geliefde trampoline, ook moet ze drukte vermijden, zoals indoor-speelparadijzen. Petralien is mijn inspiratiebron, door haar ben ik op dit idee gekomen.”