Levensgevaarlijke zoektocht naar kajak in Zwolle eindigt met vreugdedansje langs de IJssel

De man, afkomstig uit Hongarije, had een biertje gehaald bij een supermarkt en wist daarna niet meer waar hij heen moest. En zo stond hij ineens op het verkeersplein bij Zwolle-Zuid. Volgens agenten liep hij richting de afrit van de A28. Meerdere automobilisten zagen de verdwaalde man en schakelden de politie in.

Als een kind zo blij

Toen de Hongaar veilig in de auto van de agenten zat, bleek dat hij niet alleen de weg, maar ook zijn kajak kwijt was geraakt. Maar gelukkig had hij de wind in de zeilen, want het schuitje lag nog netjes op hem te wachten onder een snelwegbrug bij de IJssel. De reünie met zijn beminde bootje, een opblaasexemplaar, maakte de man als een kind zo blij.