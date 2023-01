Lezers over roep om duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers: ‘Rek is er grotendeels uit’

Landgoed in Laag Zuthem bouwt (eindelijk) nieuwe huizen: ‘Eerder plan onhaalbaar door geluids­over­last’

Jarenlang leek nieuwbouw op Landgoed Den Alerdinck II onmogelijk. De N35 zorgde voor zoveel geluidsoverlast dat alle gegadigden afvielen vanwege het lawaai. Nu, jaren later, gaat het project in de herkansing. Aan de Zuthemerweg is een weiland geschikt bevonden voor de komst van de nieuwe woningen.

17 januari