Lezing in Zwolle over Veluwse ‘Baronnenlijn’, de oude spoorlijn tussen Apeldoorn en Hattemerbroek

Nieuw bekerbe­leid in Zwolle lijkt tijdens Koningsdag succesre­cept: ‘Iemand kwam er 85 inleveren’

De dag na Koningsdag lijkt de binnenstad van Zwolle relatief schoon: geen pleinen bezaaid met plastic bekertjes. Dat heeft alles te maken met een proef van de gemeente, want voor de vele feestgangers in de binnenstad van Zwolle was er deze Koningsdag één ding echt anders: ze moesten betalen voor hun hardplastic bekertjes. Je geld kreeg je als je de bekers inleverde weer terug. Hoe is het bevallen? ,,Iemand kwam 85 bekertjes in één keer inleveren.”