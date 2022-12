Liedjes van Zwollenaar Bas Smallenbroek postuum uitgebracht op lp en cd. ‘Ze zijn een liefdesverklaring aan leven’

interview Dominee Roukema uit Zwolle neemt kerkdienst onder de loep (en vindt bidden voor democratie in Qatar geen goed idee)

Predikant en theoloog Riemer Roukema uit Zwolle houdt in zijn nieuwe boek de protestantse kerkdienst tegen het licht. Op die samenkomsten valt nogal wat af te dingen, maar de rol van de traditionele kerk is volgens hem nog lang niet uitgespeeld. En: waarom je wel kunt bidden om vrede en gerechtigheid, maar niet voor democratisering in Qatar.

27 november