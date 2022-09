Lieke Martens droeg in Zwolle voor het eerst een oranje shirt (dat veel te groot was): ‘Leek wel een tent’

Dilara (13) uit Zwolle gaat van vmbo naar vwo na verlate schoolkeu­ze: ‘Geschenk uit de hemel’

De keuze of een kind vmbo, havo of vwo gaat volgen, moet later plaatsvinden dan nu. Dat zei onderwijsminister Dennis Wiersma afgelopen week. Bij 10-14 in Zwolle bieden ze die kans al aan leerlingen.

29 augustus