Lijst met verdenkingen tegen Dave S. blijft zich uitbreiden: man uit Zwolle vroeg meisje (11) om naaktfoto’s

Met video ‘Veel te scherpe’ bocht in Zwolle lijkt volgens fietsers op ‘F1-cir­cuit’: ‘Je moet hier vol in de remmen’

De bocht in een fietspad bij de Mastenbroekerbrug in Zwolle blijft de gemoederen bezighouden. Fietsers beklaagden zich over de ‘veel te scherpe bocht’ en bij de start van het schooljaar zijn na overleg met de gemeente kleine aanpassingen gedaan. Het is nu overzichtelijker, stelt de uitvoerder van het project. Maar fietsers spreken van ‘een F1-circuit’.