LIVE | A28 richting Zwolle dicht door boerenblokkade • Brandjes bij gemeentehuis in Twello

Zwembadpro­test uit jaren 90 inspireert voor theater op locatie: ‘We zwemmen nog’

De bezetting van het Openluchtbad door betrokken badgasten en buurtbewoners in de jaren 90 van de vorige eeuw, sprak jonge Zwolse theatermakers zo tot de verbeelding, dat ze er een theaterstuk over maken. In september brengen ze ‘We zwemmen nog’ op het zwembadterrein dat dankzij de actie nog steeds bestaat.

26 juni