LIVE | Boeren verlaten A28 bij Zwolle op verzoek van politie • Opnieuw trekkers in omgeving van huis minister Van der Wal

Wat weet jij over De Hanze? Radiomaak­ster Astrid maakt stoomcur­sus: ‘Mensen mogen best trots zijn’

De glorietijd van de vaderlandse geschiedenis? Gouden Eeuw en de VOC? Nee hoor. In Oost-Nederland hadden de mensen toen allang grote rijkdom gekend. De Hanzetijd was daar ver voor. Radiomaakster Astrid de Jong dook in de betekenis van de Hanze. ,,VOC is allang voorbij. Maar de Hanze, die is er nog.”

22 juni