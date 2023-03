LIVE | Caroline van der Plas schiet uit met potlood • Op de koffie in het kleinste stembureau van Nederland (Marle)

- Tot 15.45 uur heeft 29 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders zijn stem uitgebracht. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden was de opkomst rond dat tijdstip iets lager. In de grote steden liggen de opkomstcijfers halverwege de middag tussen de 21 en 32 procent.

- In IJsselmuiden is een relletje ontstaan over een kunstexpositie in een stembureau. De kunstenaars nodigen kiezers uit om ook een kijkje te nemen in hun expo in hetzelfde pand. De voorzitter van het stembureau vindt dat niet koosjer, omdat dit beïnvloeding zou zijn.