LIVE | Heetste 19 juli ooit gemeten • Walrussen smullen van verkoelende traktatie

met video Aantal brouwerij­en in de regio blijf groeien, in Zwolle is Harm-Jan dag minder gaan werken om bier te brouwen

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland nam de afgelopen jaren explosief toe, maar de stijging lijkt over het hoogtepunt heen. In Zwolle is Harm-Jan van Klaveren recent De Bruurerij begonnen. Na 12 jaar hobbybrouwen in de berging is hij nu eigenaar van een professionele bierbrouwerij.

16 juli