LIVE | Koude, maar zonnige start van Koningsdag in Oost-Nederland • Koning arriveert in Rotterdam

PEC Zwolle heeft ondanks promotie financieel nog lange weg te gaan: ‘Balanceren op dun koord’

Met promotie op zak mikt PEC Zwolle op een structurele positie in de eredivisie. Een lange weg, want de financiën van de club waren de afgelopen jaren niet rooskleurig. Daar moet verandering in komen, vindt algemeen directeur Xander Czaikowski. ,,Dat is de consequentie van het financiële beleid uit het verleden.’’