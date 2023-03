LIVE | Opkomst ‘ietsje hoger’ dan vier jaar geleden • 300 vrijwilligers met een beperking op stembureaus

- De opkomst lijkt iets hoger te zijn dan vier jaar geleden. Rond twee uur was meer dan twintig procent van de stemgerechtigden bij het stembureau geweest. Wellicht speelt het weer een rol: het is droog, zonnig en niet al te koud.

- In IJsselmuiden is een relletje ontstaan over een kunstexpositie in een stembureau. De kunstenaars nodigen kiezers uit om ook een kijkje te nemen in hun expo in hetzelfde pand. De voorzitter van het stembureau vindt dat niet koosjer, omdat dit beïnvloeding zou zijn.