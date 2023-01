LIVE | PEC bezwijkt door corners aan Rotterdamse kansenregen, Feyenoord draait wedstrijd om

Nieuw ‘woonge­bied­je’ in Heino in wachtkamer: ‘Hopen dat gemeente­raad snel akkoord geeft’

Na meer dan een half jaar stilte komt er schot in het woningbouwproject op het voormalige Van der Vechte-terrein in Heino. Op de locatie, waar eerst een tuincentrum zat, komt een kleine wijk met elf woningen. Projectontwikkelaar Le Clerq hoopt dat de gemeenteraad van Raalte in februari goedkeuring geeft aan de plannen.

6:00