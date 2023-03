LIVE | Thy zet PEC verdiend op voorsprong nadat eerder paal en lat werden geraakt

Victoria Koblenko opent veiling van monumenten in Zwols Museum ANNO voor noodhulp aan Oekraïne

De expositie Nieuwe Monumenten in Museum ANNO in Zwolle wordt vrijdag 18 maart afgesloten met een veiling. De opbrengst van de verkoop van diverse kunstobjecten is bestemd voor humanitaire hulp aan Oekraïne. De veiling wordt geopend door actrice Victoria Koblenko.