LTO noemt hem, maar Andries Heidema heeft geen trek in opvolgen landbouwminister Staghouwer

Wachten vanaf een volle spoorbrug op trein of bus in Meppel: ‘De docenten snappen het wel’

Het was vanmorgen een drukte van jewelste op het station in Meppel. Uitgelopen werkzaamheden troffen honderden reizigers in de richting van Zwolle, die ook nog eens langer moesten wachten op vervangend vervoer. ,,Zo’n personeelstekort helpt natuurlijk niet.”

5 september