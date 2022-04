Luc heeft als kinderarts een zwaar beroep, de energie daarvoor haalt hij op het hockeyveld in Zwolle

,,Zeven jaar geleden, toen we hier kwamen wonen, ben ik lid geworden. Ik voelde me al heel snel thuis. Dat is de hockeysport. De gezelligheid eromheen. Als je een beetje vrolijk in het leven staat, dan is het niet zo ingewikkeld om je thuis te voelen, want die club omarmt je. Ik kwam in Veteranen A, een vriendenteam. Als je een beetje meedoet, ben je snel onderdeel van het team. Ik ben een doener. Wanneer ik kan helpen, doe ik dat graag. Want dat vind ik leuk.”