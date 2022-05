Luister | Aandacht voor Oekraïne bij dodenherdenking • Voorjaarsdroogte slaat hard toe

LINTJESREGEN Twee jongste vrouwen met een lintje in Nederland onder koninklijk onderschei­den Zwollena­ren in Schouwburg Odeon

Vijftien Zwollenaren kregen vandaag een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Peter Snijders ontving hen in schouwburg Odeon. Onder de bejubelden de twee jongste vrouwelijke ontvangers in Nederland dit jaar. Een inwoner van Zwolle krijgt op een later moment alsnog een koninklijke onderscheiding.

26 april