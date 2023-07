Luister | Agent Marjolein huid volgescholden tijdens reanimatie • Algenterreur kwelt natuurpark in Ommen

Illegaal verwijderd Utrechts orgel mag langer in Zwolle blijven

Het kerkorgel dat illegaal is verwijderd uit het monumentale Gasthuis Leeuwenbergh in de Utrechtse binnenstad, hoeft niet op 1 januari 2024 terug te zijn. Het orgel mag in elk geval nog twee jaar in de Grote Kerk in Zwolle blijven staan.