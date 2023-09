Luister | ‘Ananasdealer’ Wim H. voorlopig niet de cel in • Apeldoorn timmert CB-pand dicht

Districtsbeker Heerde heeft nog lang niet genoeg van winnen, ook na twee promoties op rij: ‘We hebben weinig te verliezen’

Voor Heerde leek het amateurvoetballandschap de laatste jaren een soort van Teletubbieland. Zonnetje aan de hemel, onbezorgde groene vergezichten en twee promoties op rij. Blijft het ook in de tweede klasse vredig punten sprokkelen, of is het gedaan met de pret? De eerste test in de bekerwedstrijd tegen competitiegenoot Hatto Heim is veelbelovend: 3-5.