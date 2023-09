Luister | Auto te water in Apeldoorn • Fors meer gevaarlijke stoffen in rivieren

Sociale media spelen grotere rol bij seksuele en criminele uitbuiting in Zwolle: ‘Vraagt enorme alertheid’

Met 3013 actieve seksadvertenties in 2022 spant Zwolle in de politiestatistieken de kroon in de regio IJsselland en laat het in heel Oost-Nederland alleen Arnhem voor zich. Toch is dit maar het topje van de ijsberg, denken experts. Sociale media spelen een steeds grotere rol bij seksuele en criminele uitbuiting.