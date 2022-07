Luister | Boeren blokkeren distributiecentra • FvD wil school in Apeldoorn

Waarom Zwolle van omgeving rondom ziekenhuis een alcohol­vrij gebied maakt: ‘Begrijpe­lijk’

Een biertje of iets sterkers opentrekken kan binnenkort in de straten rondom het ziekenhuis Isala in Zwolle niet meer zonder mogelijk een boete of op z’n minst waarschuwing van de politie te krijgen. De reden volgens de gemeente? Een locatie van het Leger des Heils is er gevestigd. ,,Begrijpelijk dat de gemeente dit doet”, reageert Claudia van Bruggen van het Leger des Heils.

