Luister | Crisis bij Ter Apel • Auto ramt politiewagen op A28

met video Drie mannen vast na melding van steekinci­dent in Zwolse James Last flat, vijf vrouwen vrijgela­ten

Een 47-jarige Zwollenaar is donderdagmiddag gewond geraakt na een mishandeling in een flat in Zwolle. De politie heeft kort daarop acht personen in een woning aan de Palestrinalaan aangehouden. Drie mannen en vijf vrouwen werden geboeid naar buiten gevoerd.

6 mei