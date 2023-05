Luister | Deventer pakt hooligans aan • Tientallen koeien zetten dorp op stelten

Veiliger Veerweg én oplossing in- en uitrit Breman: dubbelslag in Hasselt

Bij het zwembad in Hasselt worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Dat moet een einde maken aan de schots en scheef in de bermen geparkeerde auto’s. Het is een van de maatregelen waarmee de gemeente Zwartewaterland de Veerweg een stuk veiliger wil maken. Tevens is er een oplossing voor de veelbesproken in- en uitrit van het bedrijf Breman.