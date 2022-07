Luister | Enorme vuurzee in Genemuiden • Tante Rikie houdt er nu echt mee op

Extra opvangplek­ken voor Oekraïense vluchtelin­gen op Oosterenk in Zwolle

Een derde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen is vorige week geopend in het kantoorpand van Vermeer aan de Dokter van Deenweg op Oosterenk. Hier is plek voor 220 mensen. De eerste vluchtelingen hebben inmiddels hun intrek genomen in het pand.

11 juli