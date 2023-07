Luister | Explosie blaast gevels woning Lelystad weg • Supermarkt Boni verdwijnt

In de fietstun­nel waar hij jaren voor streed, gaat het vreselijk mis voor Thijs (77): ‘Hij was nog lang niet klaar’

Thijs Hogenkamp (77) zet zich ruim vijftig jaar in voor naasten en ontwikkelingen in ‘zijn’ Oudleusen. Van woningen voor jong en oud, tot fietstunnels onder de provinciale weg. Juist daar gaat het vreselijk mis, op een manier waar hij zelf voor had gewaarschuwd.