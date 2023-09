Luister | Gevaarlijke route Apeldoorn op de schop • Ministerie loog over fraude

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Lotte en Romian in Holten­broek: 'We vielen voor het uitzicht'

Voor veel studenten is het een droom: wonen dichtbij school én de stad. En na het studeren is er tijd voor een feestje. Het kan bij het appartement van Lotte Schmidt (21) en Romian Tairovski (21). In de wijk Holtenbroek hebben ze een panoramisch uitzicht op Zwolle. “Tijdens oudjaarsdag kregen we hier een prachtige vuurwerkshow.”