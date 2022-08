Luister | Heeft Deventer extra plek voor vluchtelingen? • Onrust in Lochemse villawijk

interview Plan voor tien windmolens in Masten­broek verrast gemeente: ‘Dit is niet verstandig’

Dat Genemuider ondernemers een idee hebben gepresenteerd voor tien windmolens in de polder Mastenbroek, zorgt in het gemeentehuis van Zwartewaterland voor gefronste wenkbrauwen. ,,Dit is veel te prematuur’’, zegt wethouder Harrie Rietman. Een interview met de verantwoordelijk bestuurder voor ruimtelijke ordening.

