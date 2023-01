Luister | Huismus plaagt ondernemer • Hondenbelasting als ‘melkkoe’ in Apeldoorn

Vertrek Hennie van der Most betekent einde De Koperen Hoogte naast A28: dit komt er in oude watertoren

De naam ‘De Koperen Hoogte’ verdwijnt van de gevel van de iconische oude watertoren naast de A28 bij Zwolle. De ondernemersfamilie Yang kocht het enorme gebouw in augustus van Hennie van der Most. Inmiddels is er meer duidelijk: vanaf maart is Hotel & Restaurant Infinity er gevestigd. Er zijn ook nog uitbreidingsplannen.

6:59