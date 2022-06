Luister | Jonge wolvin doodgereden op snelweg • Meer klachten over gedrag Zutphense wethouder

Met video Zwolse dansschool slaat toe op EK Hiphop: ‘We merkten vrij snel dat er veel animo was voor iets nieuws binnen Zwolle’

Met een volle buit keerde de Zwolse dansschool XOXO Dance Company onlangs terug van het Europees Kampioenschap hiphop in het Duitse Kalkar. Het schept hoge verwachtingen voor het WK, over twee maanden in Blackpool.

6 juni