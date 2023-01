Luister | Meisje (16) uit Rijssen vermist • Huizenprijzen dalen met ruim 6 procent

Uitgaan in Twente Is het anders uitgaan in Twente na corona? 'Die vier waarschu­win­gen van de politie zien mensen niet’

ENSCHEDE - Ze komen alle vier niet uit Twente, maar zijn de afgelopen twee maanden een beetje Tukker geworden. Studenten Stan, Vivian, Willem-Jan en Jasper van Hogeschool Windesheim dompelden zich voor een project onder in de cafés, discotheken en zelfs de drankketen van Twente. Met de vraag: hoe is het om te stappen in de regio na twee coronajaren? „Vooral de organisatie achter zo’n uitgaansavond maakte indruk.”

11 januari