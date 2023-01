Luister | Meldingen grensoverschrijdend gedrag gestegen • Nieuwe regelingen voor sekswerkers

Waarom drie bikkels een nieuwjaars­duik nemen in het Zwarte Water in Hasselt: ‘Geeft warm kacheltje van binnen’

Op meerdere plekken in de regio nemen mensen op 1 januari een nieuwjaarsduik. Er is veel enthousiasme vooraf, maar uiteindelijk dompelt een viertal zich onder in het Zwarte Water bij Hasselt. ,,Misschien is het wel te warm vandaag.”

1 januari