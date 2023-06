Luister | Parkeerverbod Mendel niet van tafel | Buren flat Zutphen protesteren tegen zonnepanelen

Rijkswater­staat werkt aan N35 tussen Haarle en Zwolle, weg wordt drie nachten afgesloten

Rijkswaterstaat voert in juni onderhoudswerkzaamheden uit aan de N35. Tussen Haarle en Zwolle wordt een gedeelte van de provinciale weg in de nachten van 21, 22 en 23 juni daarom in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De extra reistijd bedraagt 10 tot 15 minuten.