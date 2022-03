Luister | Superjacht uit Vollenhove aan de ketting en Flevoland naar rechter voor hongerende runderen

Nestor Reinier Mulder en Sonja Paauw krijgen lintje bij noodgedwon­gen afscheid van gemeente­raad Zwolle

De Nokia 3210 moest nog op de markt komen, we betaalden met guldens en Bill Clinton zat in het Witte Huis. Terwijl dat allemaal tot een ver verleden behoort, bleef Reinier Mulder de geschiedenis voor. Tot nu. Hij en collega Sonja Paauw kregen vanavond een lintje bij hun afscheid als raadslid in Zwolle.

28 maart