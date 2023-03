Luister | Supermarkten Ommen willen op zondag eerder open • Auto in de greppel na botsing bij Urk

indebuurt.nl Als je van een uitdaging houdt: deze fietsroute gaat van Zwolle naar Darfeld (en is 245 kilometer lang)

Je moet er tijd én zin in hebben, maar een uitdaging is het voor fietsliefhebbers wel: een tocht van 245 kilometer van Zwolle naar het Duitse Darfeld. Op bordjes in Zwolle is de Vechtdalroute te volgen via de wit-groene bordjes, de zogenoemde LF16-route.