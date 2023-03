Luister | Thijs ontslagen door stokoude tweets | Bunkertje mag geen softdrugs verkopen

met video Zorgen over ons hand­schrift: ‘Het is schrikba­rend. En leerkrach­ten zetten nog een krul ook’

Kaartjes versturen we online, boodschappenlijstjes staan in de telefoon, aantekeningen maken we op de laptop. Waarom zou je kinderen dan nog lastigvallen met het aanleren van handschrift? Handschriftdocent Sabrine van Everdingen uit Zwolle weet het wel. En ze maakt zich grote zorgen om ons schrijfwerk. ,,Pabostudenten zetten soms hoofdletters midden in een zin...’’