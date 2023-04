Luister | Twee aanhoudingen na natuurbrand • Jongetje dat in water viel in Zwolle nog steeds in ziekenhuis

Vrienden in de bres voor slachtof­fers brand historisch schip Hasselt: ‘Ze hebben helemaal niets meer’

Zij wisten zondagnacht ternauwernood het vege lijf te redden toen een felle brand hun levenswerk in de as legde. De twee eigenaren van het historische woonschip de Anje in Hasselt. Gelukkig staan ze er niet alleen voor en schieten hun vrienden te hulp. ,,Zo triest. Zij hebben nu helemaal niets meer.’’