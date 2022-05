Luister | Veluwse boeren creatief door ‘sproeiverbod’ • Tinder voor orang-oetans

Dalfsenaar weet er niets meer van dat hij in Zwolle frontaal op fietser botst, die zwaarge­wond raakt: ‘Vier uur van de film kwijt’

Het ene moment lag hij nog met griep op de bank in zijn huis in Dalfsen, het volgende moment in het ziekenhuis in Zwolle, waar hij hoorde dat hij bij een ongeluk betrokken was geraakt. Hij kwam op de Wipstrikkerallee met zijn snorfiets frontaal in botsing met een fietsster, die daarbij zwaargewond raakte. De 49-jarige J.W. beweert voor de rechtbank in Zwolle dat hij vier uur van ‘de film’ van die dag kwijt is.

16 mei