Luister | Zwolle wil dat ouderen verhuizen | Cruyff Court in Kampen moet dicht

Oudere met (te) groot huis naar apparte­ment? 'Wanhoop slaat toe op woning­markt Zwolle'

De woningnood in Zwolle is onverminderd hoog, maar er worden te weinig nieuwe huizen gebouwd. Onder starters en doorstromers slaat de wanhoop toe. De gemeente komt nu met een plan om ouderen te verlokken hun grote woning te verlaten. Of juist zolderkamers te gaan verhuren. Dat moet duizenden woningzoekers helpen.