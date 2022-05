Maarten werd doodgestoken in hartje Zwolle: justitie eist tbs en jaren celstraf

Kevin B. was volgens justitie al langer van plan om de 32-jarige Maarten te vermoorden. Op 14 mei vorig jaar sloeg hij in de Bitterstraat in de binnenstad van Zwolle toe. Maarten overleed ter plekke na een messteek in de rug; B. werd na een klopjacht opgepakt. De twee kenden elkaar en leefden beide een zwervend bestaan in de stad. Justitie eist jaren cel en een tbs-behandeling.

Ooit waren ze goede vrienden. ‘Een soort van beste vrienden’, zegt Kevin zelf. De vriendschap werd verbroken en de afgelopen jaren ontstond zelfs ruzie tussen hem en Maarten, verklaart hij. Daarbij heeft hij het over psychologische oorlogsvoering. Zwartmakerij; zijn vroegere vriend zou bijvoorbeeld rondbazuinen dat Kevin een pedofiel is.

Die vrijdagochtend in mei vorig jaar komt voor Kevin B. alles samen. Als hij op de laptop bij het Leger des Heils een mail opent en hij opnieuw geen uitzicht blijkt te hebben op woonruimte, wordt hij kwaad. Naar eigen zeggen wil hij bij een supermarkt wat vlees en biertjes kopen om te gaan barbecueën. Onderweg wandelt hij door de Bitterstraat, waar hij Maarten met een fiets ziet staan.

‘Doe het niet’

Verschillende getuigen beschrijven wat er vervolgens gebeurt. Ze zien hoe Kevin linea recta op Maarten af rent, hem van zijn fiets trekt en hem even later met een mes in zijn rug steekt. ‘Doe het niet’, hoort een getuige Maarten nog roepen. Het is te laat. Kevin B. trekt het mes uit zijn slachtoffer en loopt rustig weg. Heel rustig, verklaart een getuige. Terwijl zij 112 belt heeft ze oogcontact met de dader. De rustige blik in zijn ogen beangstigt haar.

Kevin verklaart zelf dat hij uit zelfverdediging handelde. Ja, hij had een groot koksmes op zak. Maar het was volgens hem Maarten die het mes ineens in zijn handen had. ,,Ik wist niet wat hij ging doen. Ik had ook dood kunnen zijn. Maarten had hier ook kunnen zitten, verdacht van dezelfde feiten’’, verklaart hij donderdag in de rechtbank. Hij had het slachtoffer alleen ‘een paar klappen willen geven’.

Op zoek

De officier van justitie meent juist dat Kevin heel bewust op zoek was naar Maarten en hem wilde vermoorden. Hij zou tegen meerdere mensen in de weken voor de moord al hebben gezegd dat hij ‘iemand wilde vermoorden’. Tegen één bekende, die als getuige is gehoord in de rechtszaak, verklaarde Kevin zelfs dat hij heel specifiek Maarten dood wilde steken.

Kevin B. werd na een klopjacht al snel aangehouden bij Park de Wezenlanden. Hij was door een agent herkend dankzij foto's die ooggetuigen gauw hadden gemaakt. Sinds die dag zit B. vast. Hij is wekenlang door psychologen en psychiaters geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, maar weigerde alle medewerking aan hun onderzoek. Ze zouden volgens B. vooringenomen zijn en geen oog hebben voor zijn eigen omstandigheden.

Kans op herhaling

Hoe weinig hij ook prijsgaf, de deskundigen hebben genoeg gehoord en gezien om te stellen dat Kevin tijdens de moord verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij verkeerde mogelijk in een psychose, die mogelijk was ontstaan door het gebruik van drugs. Doordat B. al sinds zijn jeugd mentale problemen heeft en ook niet uit zijn dakloze situatie weet te komen, zijn de artsen bang dat hij later opnieuw in de fout kan gaan in een gefrustreerde of boze bui.

Daarom wordt tbs met dwangverpleging geadviseerd. De officier van justitie volgt dit advies en eist daarnaast een celstraf van 7 jaar. De uitspraak is op 25 mei.