Man (20) voor tiende keer betrapt zonder rijbewijs: peperdure Porsche in beslag genomen

Klassiek jongeren­fes­ti­val in Zwolle krijgt vervolg: ‘Klassiek is geen vies woord meer’

De eerste editie van het Vuurvogel Festival Klassiek in Zwolle gaat op herhaling. Dat is in ieder geval de intentie van de organisatie van dit festival voor klassieke jeugdorkesten. Aan deze primeur in de wijk Stadshagen, deden dit weekend vijf orkesten mee.