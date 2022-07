Man (29) uit Zwolle opgepakt voor brandstichting en opruiing bij boerenprotesten

R. (35) knalt met nieuwe auto achterop voorganger bij Nieuwleu­sen: slachtof­fer moet baan als stratenma­ker opgeven

Hij had er de kop even niet bij, er speelden wel tienduizend dingen in zijn hoofd toen de 25-jarige R.L. uit Zwolle in Nieuwleusen achter op een auto knalde. Hij had net twee weken een mooie auto, die hij naar de schroothoop kon brengen. De voorganger liep door de klap letsel aan rug en nek op, waardoor hij zijn baan als stratenmaker moest opgeven.

26 juli