Man (46) vermist in Zwolle, politie noemt zaak urgent

indebuurt.nl Aftellen! Op deze data gaan de ijssalons in hartje Zwolle open

Over een kleine maand begint de lente en dus ontwaken de ijssalons uit hun winterslaap. Op welke data kun je bij een van de ijssalons in hartje Zwolle terecht om een ijskoude lekkernij te scoren? Dat lees je in dit artikel.