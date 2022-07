Man beschoten met balletjespistool in Zwolle

Istvan, Simone en Tara lopen Nijmeegse vierdaagse: ‘Geen last van hitte, regen, blaren of steekpar­tij­en’

Hitte, regen, blaren, steekpartijen: als je de mediakoppen snelde die uit Nijmegen kwamen, zou je denken dat daar een guerrillaoorlog aan de gang was in plaats van een wandelvierdaagse. De Stentor checkte of Tara uit Steenwijk en Istvan en Simone uit Zwolle de tocht hebben overleefd.

24 juli