Man doodgestoken in centrum Zwolle, politie houdt verdachte aan

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie bevestigde via Twitter om even voor 13.00 uur dat het slachtoffer was overleden. De cirkelende politiehelikopter en af- en aangaande sirenes wezen wel op blijvende politie-actie.

Verdachte aangehouden

Even na het middaguur had de politie al een burgernetmelding uit laten gaan. In die melding liet de politie weten dat ze op zoek was naar een blanke man van 1,80 meter, met blond haar, een zwarte jas en een donkere broek. Getuigen werden opgeroepen om 112 te bellen. Rond half twee volgde op Twitter een mededeling dat een verdachte was aangehouden. De Burgetnetactie was even daarvoor al beëindigd.