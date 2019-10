Man krijgt jeugddetentie en taakstraf voor verkrachting 18-jarige in streekbus Zwolle

Twee weken geleden was in een zitting achter gesloten deuren negen maanden jeugddetentie geëist, waarvan vier voorwaardelijk. Jeugddetentie is een vrijheidsstraf, die doorgaans wordt uitgezeten in een gesloten jeugdinrichting.

De Zwollenaar, die ten tijde van het misdrijf 18 jaar was, is berecht volgens het jeugdstrafrecht omdat hij volgens de rechtbank mogelijk jonger is dan de leeftijd die in zijn identiteitspapieren staat - hij is geboren in Somalië en kwam als kind naar Nederland - en omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft waardoor hij moeilijker de consequenties van zijn daden kan overzien. Ook heeft hij weinig besef van normen en waarden op seksueel gebied omdat praten hierover vanuit de Somalische cultuur taboe is.

Vernederend

Vorig jaar april stapte het slachtoffer uit Nieuwleusen 's avonds op het Stationsplein in Zwolle op de bus naar huis. De Zwollenaar, die het meisje vaag kende van school, had haar bij de bushalte al aangesproken en stapte ook de bus in. De twee gingen op de achterbank zitten en uit camerabeelden en de verklaring van het slachtoffer is vast komen te staan dat hij haar vervolgens dwong hem met de hand en oraal te bevredigen.



De rechtbank gelooft niet dat het initiatief van haar uitging, zoals de Zwollenaar had gezegd. Dat de vrouw niet in staat was de aandacht van medepassagiers en de buschauffeur te trekken, vindt de rechtbank verklaarbaar. Zij gaf aan dat ze volledig verstijfd was door wat er gebeurde en haar stem kwijt was. ,,Voor het slachtoffer moet het gedwongen hebben ondergaan van deze seksuele handelingen een zeer onaangename en vernederende ervaring zijn geweest, vooral nu die handelingen plaatsvonden in het bijzijn van de chauffeur en andere nietsvermoedende passagiers.”

Gemotiveerd