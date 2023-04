Man onder invloed trekt meisje (14) steeg in en duwt haar hoofd naar beneden: ‘Toe dan, even maar’

MET VIDEO Brand op historisch vracht­schip in Hasselt: ‘Zo triest, levenswerk gaat in vlammen op’

Bij een brand afgelopen nacht op een oude woonboot in hartje Hasselt hebben vier opvarenden zoveel rook ingeademd, dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is geblust, maar de schade is groot. De buren en de brandweer leven mee. ,,Zo triest.’’