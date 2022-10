Man uit Zwolle (22) neergestoken bij verkeersruzie Ceintuurbaan: 30-jarige plaatsgenoot in cel

D-Day voor afvalbe­leid Zwolle, maar veel inwoners nog niet op de hoogte: ‘Moeten we straks per zak betalen?’

Het is vandaag D-Day voor het afvalbeleid van Zwolle: de gemeenteraad stemt over of er vanaf volgend jaar per afvalzak wordt betaald en welk tarief daarbij hoort. Elke inwoner van Zwolle merkt de gevolgen van het besluit in de portemonnee, maar op straat blijken veel Zwollenaren niet op de hoogte te zijn van de precieze plannen. ,,Deze timing vind ik wel heel slecht.”

8:01